لغز اختفاء ممثل شهير.. العثور على جثة في منطقة جبلية بكاليفورنيا

عثر مجموعة من المغامرين على رفات شخص مجهول الهوية أثناء جولتهم في منطقة جبل “بالدي” بولاية كاليفورنيا وأبلغوا السلطات على الفور، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.



العثور على الجثة قد يحل لغز اختفاء الممثل البريطاني جوليان ساندز في يناير الماضي بالمكان ذاته .



فيما صرح مكتب عمدة مقاطعة سان برناردينو:" تم نقل جثة المتوفى من الموقع حتى تخضع لفحوصات الطب الشرعي بانتظار التأكد من أن هويتها تتبع للممثل جوليان ساندز".



واستمر البحث عن الممثل المفقود لأكثر من 500 ساعة، و شارك فيه 80 متطوعًا وموظفًا

بالإضافة لمروحتين وطائرات"دورن" لكن دون جدوى نظرًا لأن تضاريس المنطقة شديدة الانحدار.

