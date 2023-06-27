جدل في لبنان بسبب شيخ التيك توك..ما القصة

أثار "شيخ" مزعوم يدعى محمد شرارة جدلاً على مواقع التواصل بلبنان خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو غريب له على تيك توك، يطالب فيه متابعيه بدعمه.

وبحسب وسائل إعلام، فقد ظهر الرجل يناشد متابعيه من أجل دعم "الإمام الحسين"، طالباً إغداق الملايين. وراح يحمسهم من أجل دعمه وإرسال "الأسود"، وفق ما علق عدد من منتقدي هذا المشهد.

وتساءل البعض قائلا: "ابعتوا أسد كرمال الحسين..! من يوقف كلّ هذا الجنون؟".

كما اعتبر البعض الآخر أن تلك الطريقة في التجارة بالدين، غير مقبولة على الإطلاق.

بينما أكد آخرون أن شرارة ليس رجل دين عراقي كما زُعم بل هو لبناني، وليس شيخاً أصلاً.

وكان هذا الرجل أثار سابقاً جدلاً واسعاً في عدة محطات وتصرفات، لاسيما حين بدا في أحد الفيديوهات وكأنه يدعو عددا من المصلين كي يتبركوا بملامسته!

يشار إلى أن ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان كان اعتبر في بيان العام الماضي، أن المدعو محمد يحيى شرارة منتحلاً لصفة رجل دين، وحذر من "انحرافاته الفكرية والسلوكية..".