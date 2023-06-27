مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليُمن والسلام والبركات.



وأكد المفتي -في بيان له- أننا في هذه الأيام المباركة، نتشارك جميعًا فرحة العيد ونشهد التلاحم الوطني وروح المحبة والتآخي التي تميز الشعب المصري العظيم الذي هو في رباط إلى يوم الدين.



ودعا المفتي الله عز وجل بأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في يوم عرفة، وأن تعم الأعياد والمحبة والخير والاستقرار مصرنا الحبيبة إنه ولي ذلك والقادر عليه.