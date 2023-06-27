عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 815 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات فاسدة بالغربية

لحوم فاسده بالغربية
لحوم فاسده بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 815 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

فلسفة الخشت مقارنة بالفلاسفة العرب| رسالة دكتوراه بجامعة طنطا

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية ، وتم رصد 815 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

محافظ الغربية يترأس الاجتماع الثالث لمناقشة مشروعات تطوير المحلة

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

الادارات البيطريه إستهلاك الآدمى الجهات المعنية الدكتور حاتم أنور الطب البيطري الطب البيطري بالغربية بمراكز ومدن المحافظة بجامعة طنطا بيطري بالغربية جامعة طنطا صالحة للإستهلاك الآدمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

ترقب أهلاوي.. كاف يدرس قرارا مفاجئا بشأن دوري السوبر الإفريقي

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

موضوعات متعلقة

التموين: ضخ 130 طن لحوم حمراء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2023

فحص وعلاج 1202 حالة في قافلة جامعة طنطا الطبية الشاملة بمركز بسيون

ترشيحاتنا

اليوم العظيم| خطيب يوم عرفة: الإسلام كفل ضمانات لاستقرار المجتمع ومواجهة الفوضى

حرارة مرتفعة خلال أيام العيد.. الأرصاد تصدر تعليمات عاجلة لتجنب ضربات الشمس

السعودية.. وزارة الحج تعلن نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة

100 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل تطبيق eezee bay وطرق النصب على المواطنين

يمتلك 1.6 مليار دولار في عمر الـ 28| تعرف على أصغر ملياردير عصامي في العالم

دعاء يوم عرفة .. ينقضي ما تريد قبل مرور العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلها وهي سخنة.. فوائد تناول الكبدة بعد الذبح مباشرة

نسخة طبق الأصل من نانسي عجرم.. عروس مصرية تشعل السوشيال ميديا بجمالها| شاهد

خفيفة وسريعة الهضم.. تعرف على فوائد لحم الجمال في عيد الأضحى

مسن يختبر المياه قبل نزول البحر وسمكة قرش تداهمه في لحظة.. شاهد

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ