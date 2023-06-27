هآرتس: أجهزة إسرائيل الأمنية فقدت السيطرة والقدرة على العمل ضد المستوطنين

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الاحتلال الأمنية فقدت السيطرة والقدرة على العمل ضد المستوطنين في الأشهر الأخيرة، الذين يتصرفون كما يحلو لهم بتشجيع من وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إن سياسة الحكومة الحالية تخرب جهود "الشاباك" في التعامل مع الجريمة القومية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت المصادر، إن المستوى السياسي يمنع الأجهزة الأمنية من زيادة قواتها في الضفة الغربية لمنع الجريمة القومية.

وأضاف أنه لا يسمح للأجهزة بإخلاء المستوطنين الذين يقيمون البؤر الاستيطانية، ويطالب بعدم فرض أي قيود على دخول المعدات إلى البؤر الاستيطانية الجديدة.

وتابع "نحن لا نتحدث عن حفنة من المستوطنين، بل المئات، والظاهرة تتوسع، وكانوا سابقًا يعملون في الظلام، ولكن اليوم يعملون في منتصف النهار، وبصراحة لديهم دعم من أعضاء الكنيست والوزراء".