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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

العقار المنهار.. نواب يقدمون مساعدات عاجلة للمتضررين في حادث الإسكندرية

عقار الإسكندرية
عقار الإسكندرية

تفقد النائبان الدكتور باهر غازي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ و رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بصحبة النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالاسكندرية، موقع العقار المنهار  بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول بمنطقة ميامي بسيدي بشر ، والمكون من 14 طابقا والذى انشطر بشكل نصف رأسي، والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وأكد النائبان غازي والرشيدي، في بيان لهم اليوم، أنه تم توجيه وكيلة وزارة التضامن بالإسكندرية لتقديم كافة سبل الدعم للأسر المتضررة ودعم أهالي الضحايا، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين من خلال وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية ،  مطالبين بضرورة توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتلبية كافة احتياجات قاطني العقار المنهار.

وذكر النائبان، أن العقار تم تشيده منذ السبعينات، وكان قد تم صدور قرار بإزالة الدور الأخير من عقار الإسكندرية المنهار في وقت سابق، ليتم عرض عقار الإسكندرية المنهار بالكامل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ولفت الرشيدي إلى أن أحد متضرري العقار استغاثت لما حدث لها وضياع كل ما تملك، وهي مالكة لمحل مواد غذائية بالدور الأرضي وزوجها يعاني من جلطة ولا يقوي على الحركة، وعلى الفور استجاب لها النائب  بتوفير تبرع مادي لها ووعد المحافظ بتثبيت معاش شهري لها.

وانتشلت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، ثالث ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، بعد نحو 24 ساعة من البحث.

وكانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية مساء أمس الاثنين، جثماني شخصين من ضحايا العقار، الأولى لشاب يبلغ من العمر ٢٢ عاما، والثانية لرجل يبلغ 41 عامًا.

ولا تزال الحماية المدنية تبحث عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار، المكون من 14 طابقًا، حيث تحاول قوات الحماية المدنية إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

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