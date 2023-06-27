انفوجراف .. مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة.

وأوضح الانفوجراف أن الجهود المكثفة التي اتخذتها مصر في السنوات الأخيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ادت إلى تقدمها 6 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2023 لتصل بذلك إلى المرتبة 81، وذلك مقارنة بالمرتبة 87 في عام 2022 وبمعدل نقاط يصل إلى 69.62 نقطة.

واوضح الانفوجراف ان مصر جاءت في المرتبة السادسة في المؤشر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من بين 16 دولة لافتا ان اول ثلاث دول في المؤشر فنلندا ويليها السويد ثم الدنمارك.