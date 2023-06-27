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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

صدى البلد

تحدث الطيار عبد الله بهي، كواليس مفاجئته لوالدته وقيادته لطائرة أقادتها للحج، قائلا: إنه قال لوالدته من أجل مفاجئتها إنه ذاهب لرحلة أخرى دون قيادته لرحلتها لظروف معينة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه لم يقل أى شيء عن المفاجأة التي يقوم بها لوالدته، موضحا: “وضعتها أكني لن أراها مرة أخري إلا عندما تعود من السعودية، ثم عدت مرة أخرى إلى مقر قيادة الطائرة ورتبت كل شيء مع الضيافة”.

وتابع: “جهزنا كل شيء على الطائرة، بحيث إنه بمجرد وصولها شخص أخر يبلغني بوصول الحافلة التي تتواجد به، ثم فاجئتها”.

شاهد الفيديو:

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