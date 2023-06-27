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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

27 اقتراحا برغبة و3 طلبات مناقشة.. حصاد لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، عدد من الاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

تضمن التقرير البرلماني الذى أعدته اللجنة رصد عدد الاقتراحات برغبة التى تمت مناقشتها على مدار دور الانعقاد وبلغ إجماليها نحو 27 اقتراحا برغبة ،وعدد 3 طلبات مناقشة مقدمة  حول تعظيم الإيرادات السياحية ووضع استراتيجية  قومية لتحسين الوضع السياحي. وكذلك  استيضاح سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخى لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصرى.

حرصت اللجنة البرلمانية على تخصيص عددا من اجتماعات اللجنة لمناقشة ملف  تنمية وتطوير مسار العائلة المقدسة والمقدم من النائبة الدكتورة سها سعيد وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .وقد استمعت اللجنة للعديد من أصحاب الاختصاص في هذا الملف.

كما خصصت اللجنة البرلمانية عددا من اجتماعاتها  لمناقشة الاقتراحات برغبة الخاصة بضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت وتأهيل الموانئ السياحية من حيث البنية التكنولوجية، مع وضع هذا النمط السياحى ضمن برامج الترويج السياحى فى مصر.

ورصد التقرير حرص اللجنة البرلمانية على دعوة ممثلى الحكومة للرد على الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب،والتي شملت عددا من القضايا الهامة.
وعلى مستوى الملفات الثقافية ناقشت اللجنة عددا من الاقتراحات برغبة ومن بينها  إحياء مهرجان القراءة للجميع مرة أخرى، وإطلاق اصدار رقمى لمكتبة الاسرة، وتحويلها لمنصة رقمية تتيح المعرفة والمعلومات مجانا للجميع، دون التعدى على حق الملكية الفكرية.و تعظيم الاستفادة من صناعة الإنتاج المسرحى المصرى العام والخاص.،وكذلك اقتراح برغبة بشأن  تسجيل مواقع بمدينة الإسكندرية كمواقع للتراث العالمى بمنظمة اليونسكو.

وفيما يتعلق بالملفات السياحية حرصت اللجنة على مناقشة عددا من الاقتراحات برغبة التى تعزز من الاستفادة الاقتصادية من قطاع السياحة لتعظيم موارد الدولة، ومن أبرزها تكثيف الجهود التسويقية التي تقوم بها كل من وزارتى السياحة والآثار، والبيئة نحو تنشيط السياحة البيئية.

وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في توفير تجربة السفر الرقمية الحديثة. والاهتمام بكنوز مصر المنسية في منطقة الدلتا وكيفية إدراجها على الخريطة السياحية للدولة المصرية.

مجلس الشيوخ لجنة الثقافة لجنة الثقافة والسياحة والآثار لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام السياحة

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