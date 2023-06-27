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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف المسئولين بشن حملات نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية

حملات نظافة
حملات نظافة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، رؤساء المنطقه المركزية المحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصوره ، الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، اللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصورة ، الدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا ، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره بشن حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية منذ الصباح .

ووجه " المحافظ " بتكثيف العمل وزيادة عدد الورديات وصيانة وغسيل الأرصفة بكافة شوارع ومداخل مدينة المنصورة وطلخا ، من خلال زيادة عدد المعدات وعدد العمال وزيادة سعات العمل .

كما وجه " مختار " بصيانة الحدائق العامة وتهذيب الأشجار ودهان البلدورات وصيانة المقاعد وأماكن الإنتظار داخل الحدائق العامة لتكون متنفس ترفيهي للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك .

وكلف " المحافظ " رئيس حي غرب المنصوره بسرعة الانتهاء من صيانة حديقة شجرة الدر وتهذيب الأشجار وتوفير كافة الخدمات داخل الحديقة لتكون متنفس لأبناء مدينة المنصوره وجميع المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة ، باعتبارها اكبر الحدائق العامة داخل مدينة المنصوره .

كما كلف  رؤساء المنطقة المركزية برفع كافة تراكمات القمامة والأتربة داخل مدينة المنصورة و طلخا وزيادة عدد المكنسيات بالشوارع والمداخل الرئيسيه ، وغسيل الشوراع لتظهر بمظهر جمالي وحضاري طوال أيام العيد المبارك .

ووجه " المحافظ " باستمرار أعمال الحملة طوال أيام عيد الأضحى المبارك بكافة شوارع المنطقه المركزية حي شرق وحي غرب ومركز المنصوره وطلخا ، بالإضافة إلي المداخل الرئيسية للمنطقة المركزية ، لزيادة اقبال المواطنين علي مدينة المنصوره طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

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IMG-20230627-WA0111
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IMG-20230627-WA0081 (1)
IMG-20230627-WA0081
IMG-20230627-WA0081
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ايام عيد الاضحى المبارك عيد الأضحى المبارك محافظ الدقهلية نظافة وتجميل مدينة المنصورة

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