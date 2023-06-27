عضو مجلس النواب: الأمن والأمان أهم مكتسبات المرأة من ثورة 30 يونيو

قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن أهم مكتسبات المرأة التي قدمتها ثورة 30 يونيو، هو الأمن والأمان.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن السبب الرئيسي لخروج المرأة فى ثورة 30 يونيو بحثا عن الامن والأمان وعلى أنها تجد بيئة مستقرة تعيش فيها، موضحة أن المخاطر التي تخوضها المرأة المصرية فى خلال هذه الفترة كانت كبيرة لدرجة أن بناتهن كانت لا تستطيع الخروج من منازلهن.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه من ضمن المكتسبات أيضا أنها لم تصبح من ضمن أهداف الفترة المقبلة فى تنمية الدولة ككل، بل أصبحت شريكا أساسيا فى العملية السياسية والثقافية وغيرها.