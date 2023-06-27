ضياء حلمي: واجهت الكثير من التحديات وكنت محظوظًا بأساتذتي| فيديو

قال ضياء حلمي، خبير العلاقات الدولية والتنمية البشرية، إنه واجه تحديات كبيرة وضخمة للغاية ولكنه كان محظوظًا بالأشخاص الذين قابلهم واستفاد من خبراتهم وكان على رأسهم أنيس منصور.



وأضاف “حلمي” خلال حواره لـ أخبار مصر من تقديم الإعلامي أيمن عدلي أنه كان يحب الشعر، ولكنه قرر أن يسير في طريق العلاقات الدولية والتنمية البشرية وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من كامبيرج.



وتابع أنه بعد ذلك حصل على دكتوراه في التفكير الاستراتيجي ومن ثم بدأ مشوار المحاضرات والتدريب، حيث جاءت الأكاديمية العربية وأقامت معهد للقيادات العربية وتم اختياره لكي يحاضر طلبة الماجستير.