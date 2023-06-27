846 جامعًا لصلاة عيد الأضحى في جدة.. وهذا وقتَ الإقامة

كثّفت أمانة محافظة جدة جهودها لخدمة المساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، موزعة على نطاق 16 بلدية فرعية تغطّي جميع أنحاء المحافظة، وفق ما ذكرت صحيفة سبق.

ذكرت الأمانة أن الإدارة العامة لمشاريع النظافة، أنها سخّرت جهودها لأعمال نظافة المصليات وفي محيط المساجد، وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًّا ويدويًّا، إلى جانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.

وأشارت أمانة جدة إلى أنها خصصت نحو 1.153 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد.

وأعدت إدارةُ المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة 846 جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الأضحى.

وحددت إدارةُ المساجد وقتَ إقامة صلاة العيد ليكون عند الساعة 5:55 صباحًا بتوقيت السعودية.

