حياة كريمة تطلق مبادرة "يدوم الفرح" لتجهيز 50 عروسا في السويس

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة عن اطلاق المؤسسة مبادرة "يدوم الفرح" لتجهيز اليتيمات، حيث قامت المؤسسة بتجهيز ٥٠ عروسا من المقبلات على الزواج من ابناء محافظة السويس، وذلك بتوزيع الأجهزة الكهربائية اللازمة للفتيات، وسط فرحة كبيره لأهالي العرائس ، بحضور السيد المحافظ اللواء عبد المجيد صقر و كان يسبقها تقديم فعالية تدريب برنامج "مودة" بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي ، و ذالك سعيًا لاستدامة حياة زوجية على أسس سليمة وبناء أسرة جديدة ودعمًا للفئات الأولي بالرعاية.



يذكر ان هذه هي المرحلة العاشرة من مبادرة يدوم الفرح والتي تسعي لتجهيز العرائس من التيمات، وكان قد تم اطلاقها في عدد من المحافظات تشمل اسوان ، الدقهلية ، سوهاج ، المنيا ، الوادي الجديد ، كفر الشيخ و جنوب سيناء ، و ٢٠٠ عروس في محافظة الغربية وأخيرًا محافظة السويس.

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