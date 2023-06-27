سفير مصر السابق بواشنطن: واجهت الكثير من التحديات في فترة حكم الإخوان|فيديو

قال السفير الأديب محمد توفيق، سفير مصر السابق في واشنطن، إن مجال التعاون الدولي له حرفية وتجربة خاصة، متابعًا أن فترة عمله كانت صعبة وخاصة في التعامل مع مؤسسة الرئاسة في فترة حكم الإخوان.



وأضاف “توفيق” خلال حواره لـ أخبار مصر من تقديم الإعلامي أيمن عدلي، أن فترة حكم الإخوان حدث فيها تطور سريع للغاية منذ وصولهم للسلطة بدأوا بطمأنة الناس والخارج ولكن سريعًا بدأت أوراقهم تنكشف، وفي نوفمبر 2012 بالتحديد أصبح واضحا للعالم أن هناك مشكلة.



وتابع سفير مصر الأسبق في واشنطن أنه في هذه اللحظة بدأ يتضح لدى الجانب الأمريكي أن هناك مشكلة وكانت رسالتهم المتكررة بأن يتم التعامل مع كافة أطياف المجتمع المصري ويجب مراعاة كون مصر لها أبعاد كثيرة.

