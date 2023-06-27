أهم 3 نصائح للمزارعين خلال أيام عيد الأضحى

قدم الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أهم النصائح الزراعية للمزارعين خلال أيام عيد الأضحى المبارك للحفاظ على المحاصيل والتش شملت:

- تقريب فترات الري لكل المحاصيل وإضافة محفزات الامتصاص مع الري ( حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم ) .

- يمكن الرش بالمركبات التي تزيد مقاومة الزراعات للموجات الحارة مثل البوتاسيوم فوسفيت وسليكات البوتاسيوم ( 8 سم / لتر ماء).

- الأجواء مناسبة لنشاط بعض الآفات وأهمها دودة الحشد على الذرة والعنكبوت على الخضر ويجب الفحص الدقيق للزراعات.

أهم النصائح والاحتياطات:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة ولفترات طويلة والإكثار من شرب السوائل والمياه مع ارتداء غطاء للرأس.

تجنب السفر على الطرق السريعة في الصباح الباكر يومي الثلاثاء والأربعاء .



ملامح الطقس

وكشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن أهم ملامح طقس أيام العيد ( من الثلاثاء 27 يونيو إلى الاحد 2 يوليو 2023) ، حيث إنه من المتوقع أن تظل الأجواء حارة ورطبة شمالاً ، شديدة الحرارة علي وسط وجنوب الصعيد .

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أن متوسط درجات حرارة 28 – 30 °م بالسواحل الشمالية - و 36 – 37 °م بالوجه البحري والقاهرة – و 39 – 41 °م وسط وجنوب الصعيد ، كما أن هناك ️ارتفاع نسب الرطوبة السطحية خاصة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر .

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه من المتوقع حدوث نشاط متقطع للرياح على معظم المناطق على فترات متقطعة بدون اثارة للرمال أو الأتربة ، مع ظهور للشبورة المائية صباحاً يومي الثلاثاء والأربعاء على الوجه البحري والطرق الزراعية والسريعة وحتى شمال الصعيد .