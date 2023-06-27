تعرف على طريقة كل برج في قضاء إجازة عيد الأضحى والاستمتاع بها

يختلف كل شخص في طريقة قضاءه لإجازة العيد، فهناك شخص يفضل النوم والاسترخاء، وهناك شخص آخر يفضل التجمعات العائلية والزيارات، وشخص يفضل الخروج والتنزه، وشخص يفضل السفر إلي المدن الساحلية ، لذلك نستعرض طريقة كل برج في قضائه لإجازة العيد والاستمتاع بها .. وفقا لخبير الأبراج رئيف رأفت ..الذي يقدم طريقة كل برج في قضاءه لإجازة العيد.



برج الحمل

الحمل برج ناري، ومن أهم صفاته الاستقلالية في القرارات والجرأة والاندفاع أحيانًا، في العيد بفضل أصحاب هذا البرج الذهاب الي التنزه والملاهي ، ثم يتناولون الغذاء في مكان مفتوح ، مما يعني ان صحبة مواليد هذا البرج متعة ، واذا أصحابه رفضوا يقوم بذلك بمفرده ، ويفضل مواليد الحمل في عيد الأضحى في الأجواء العائلية والسفر للشواطئ والأماكن الساحلية.

برج الثور

برج الثور ترابي ومندفع لكنه ، في العيد يفضل أصحاب هذا البرج ان يهتم بنفسه ويظهر بصورة مثالية، مثلا يذهب الي الـSpa ليلة العيد، وعندما يعود الي المنزل يجهز لبسه بأدق التفاصيل، وأول يوم يلبس شيك ويجلس لتناول ك شاي بلبن في البلكونة ثم يأكل الفتة بالشوكو والسكينة…ويقضي مواليد برج الثور في عيد الأضحى في التجمعات العائلية ويحاول التخلص من الضغط النفسي.



برج الجوزاء

برج هوائي ويميل لكونه اجتماعي رغم ازدواجية شخصيته.. وبنت برج الجوزاء بتحب تقضي سهرة العيد مع أصحابها، بس ده وقت مناسب من اجل التفكير في حياتها وتتأمل فيها.. وتفضل الخروج وتغيير الجو.

برج السرطان

برج مائي لطيف لكنه مزاجي جدًا ومتقلب، العيد عند برج السرطان يعني إجازة على البحر واستجمام، والجزء الأكبر منهم العيد يعني بالونات أول يوم ولمة العيلة وبعدين الاستمتاع بطقوس الطبخ، والذهاب الي السينما مثلا ، ويفضل التواصل مع صديق للسفر لمكان قريب، وقد يقضي العيد بين أهله أو أهل شريكه.



برج العقرب

برج مائي صاحب شخصية قوية، بنت برج العقرب هي التي تخطط لأصحابها ماذا يفعلون في إجازة العيد، ولو كان مزاجها رايق ده يعني السهرة هتبقى للصبح، ثم الخروج في اليوم التالي إلي التنزه.

الجدي

يفضل برج الجدي اتباع العادات والتقاليد للاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة، لذا يفضل قضاء عيد الفطر بتناول المخبوزات وزيارة الأقارب.



برج القوس

برج ناري، متفائل وبيحب الحياة والانطلاق، ويفضل السفر إلي الأماكن الجديدة والي أي مكان جديد ، ويعتبر برج القوس من الأبراج المرحة والتي تفضل قضاء الإجازة بالسفر أو بإقامة حفلة مميزة يحضرها الأصدقاء وأفراد العائلة.

برج الأسد

يقضي مواليد هذا البرج في عيد الأضحى في الذهاب في بلد ساحلية مع الشريك وتستمتع بأوقات مميزة.

العذراء

يفضل مولود برج العذراء قضاء إجازته، في رحلة تجعله يشعر بالسعادة وراحة البال بعد فترة من التعب والإرهاق بسبب العمل.

الميزان

يقضي مواليد الميزان في عيد الأضحى في التجمعات العائلية والتحدث حول الكثير من الأمور، كما تساعد أحد من الأقارب وتعاني من الضيق بسبب الأطفال ولكنك ستحتاج في السفر لقضاء وقت من الأوقات العائلية.

الدلو

يقضي مواليد الدلو العيد مع الأشخاص الذين يهتم بأمرهم والمفضلون له، سواء أفراد عائلته أو أصدقائه، وقد يفضل زيارتهم أو التنزه معهم.



الحوت

مواليد الحوت من الأبراج العاطفية والمتحمسة دائماً لقضاء فترة الإجازة مع أحبائها، لذلك سوف يقضى إجازة العيد مع أحبائه وقد يقترح إقامة حفل يجمعهم حتى يشعر بالسعادة.