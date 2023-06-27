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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يفضل كثير من الناس في أول أيام عيد الأضحى تناول فتة اللحمة في الإفطار، عقب صلاة العيد مباشرة، لكن هذه العادة من الممكن أن تسبب أضرارا صحية للبعض، خاصة أن تناول الفتة يكون كأول وجبة تنزل المعدة مع بداية اليوم، مما قد يسبب العديد من المشكلات للجهاز الهضمي… 
 

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أكدت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية، أن تناول الفتة في الصباح بديل لوجبة الإفطار قد تسبب أضرارا صحية بالمعدة.

وأضافت أن الصلصة والثوم الموجودين بالفتة، تسبب انتفاخات القولون وحموضة المعدة، وعند تناولها صباحا كأول وجبة في اليوم قد تسبب التهابات شديدة في المعدة.

كما أن الفتة تحتوي على الدهون والنشويات، ووجودها يقلل من امتصاص الدهون حيث يأخذ الجسم طاقته من النشويات بصفة أساسية، بالتالي أي كمية من الدهون ستخزن بالجسم، وهو ما يسبب زيادة الوزن بشكل لافت بعد أيام العيد".

وأشارت إلى أن تناول اللحوم الحمراء صباحا في وجبه الإفطار مرهقة جدا علي المعدة وتحتاج وقت طويل في الهضم، وأيضا هناك بعض الفئات الممنوعة من تناول اللحوم الحمراء خلال عيد الأضحى، ومنها مرضى النقرس، حيث تؤدي إلى ظهور بعض المشكلات الصحية، خاصة على القدمين، كما يجب على مرضى ارتفاع الكوليسترول توخي الحذر من تناول اللحوم ذات نسب الدهون العالية، لانها تتسبب في مشكلات صحية لهم".

وأوضحت أن ذلك يؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وطالبت بضرورة وجود طبق من السلطة الخضراء إلى جانب الفتة، ليمتلئ جزء من المعدة بالألياف الطبيعية.

وقالت إن غالبية الناس يخرجون من عيد الأضحى بوزن زائد من 1 إلى 3 كيلو، أي أن هناك نحو 25 ألف سعر حراري زائد في الجسم خلال 3 أو 4 أيام فقط، بخلاف السعرات التي استفاد منها الجسم.

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