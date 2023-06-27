عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يهنئ المعلمين بعيد الأضحى: أدعو المولى أن يعيده بالخير واليمن

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا ، أكد خلاله أنه يتقدم  بخالص التهنئة لجموع العاملين بالوزارة والمعلمين وزملائه وأبنائه الطلاب، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أدعو المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والتقدم والازدهار.

وعلى جانب آخر أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وكنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينًا مشددًا من جانب الجهات الأمنية المعنية في الدولة طوال إجازة عيد الأضحى 2023. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه ابتداءً من الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو 2023 ، لن يتم عقد أي امتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة عيد الأضحى 2023 هي السبب في عدم عقد أي امتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من  الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو 2023. 

ومن المقرر أن يستمر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الخميس 13 يوليو 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

اشخاص لا يقبل الله صومهم يوم عرفة.. احذر ان تكون منهم

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

مفاجأة بشأن رحيل محمد الشناوي من الأهلي..شاهد

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

ترشيحاتنا

أهل الكهف.. تعرف على قصة عيد النائمين السبعة في ألمانيا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المحلة في الدوري المصري

ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21

وزير الحج السعودي يكشف عن عدد الحجاج هذا العام

تُظهر جلال وجمال البيت الحرام .. قصة كسوة الكعبة منذ عهد النبي إلى الآن

دعاء يوم عرفة مستجاب .. يقبله الله ولا يرده ابدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

فيديو

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

600 جنيه الآن .. مفاجأة في أسعار الذهب وتفاصيل الدولار

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ