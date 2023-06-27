وزير التعليم يهنئ المعلمين بعيد الأضحى: أدعو المولى أن يعيده بالخير واليمن

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا ، أكد خلاله أنه يتقدم بخالص التهنئة لجموع العاملين بالوزارة والمعلمين وزملائه وأبنائه الطلاب، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أدعو المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والتقدم والازدهار.

وعلى جانب آخر أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وكنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينًا مشددًا من جانب الجهات الأمنية المعنية في الدولة طوال إجازة عيد الأضحى 2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه ابتداءً من الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو 2023 ، لن يتم عقد أي امتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة عيد الأضحى 2023 هي السبب في عدم عقد أي امتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو 2023.

ومن المقرر أن يستمر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الخميس 13 يوليو 2023