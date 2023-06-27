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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحقيق مع مسؤولين بالعراق بتهمة اختلاس 18 مليار دينار

صدى البلد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق يوم الثلاثاء، عن ضبط حالات استيلاء على مبالغ التوقيفات التقاعديَّة الخاصة بملاكات تربية محافظة ميسان، مبينة أن قيمة تلك المبالغ تجاوزت الــ (17) مليار دينار .

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة،  في بيان بحسب وكالة شفق نيوز؛ أن عمليَّة  الضبط التي نفذتها بموجب مذكرة قضائيَّة في مديريَّة تربية ميسان، مشيرة إلى أن ملاكاتها في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وبعد الانتقال إلى مديريَّة التربية ودائرة التقاعد، تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصة بالاستيلاء على مبلغ (17) ملياراً، و (893) مليوناً، و (774) ألف دينار خاصة بالتوقيفات التقاعديَّة لملاكات تربية المحافظة.

ولفتت إلى أن تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى أن المبالغ المستولى عليها  الخاصة بملاكات تربية المحافظة تعود للمدة من (2015/1/1 ولغاية 2019/12/31)، حيث توصلت إلى أن المبالغ الخاصة بهذه المدة لم ترسل إلى دائرة التقاعد - صندوق تقاعد موظفي الدولة.

ونوهت بأن قاضي التحقيق المختص، وبعد اطلاعه على تفاصيل الأوليَّات المضبوطة المثبتة في محضر الضبط الأصولي المنظم من قبل ملاكات المكتب، قرر إصدار أوامر استقدام بحق كل من المدير العام لتربية محافظة ميسان الحالي، ومدير قسم الحسابات، والموظفة المسؤولة عن تنظيم الصكوك؛ استناداً الى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

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العراق هيئة النزاهة الاتحادي ة محافظة ميسان وكالة شفق نيوز

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