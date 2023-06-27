أخبار التعليم| بيان رسمي تصدره لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 قريبا ...دلَّال: الجامعة الأمريكية لا تهدف للربح وغير مملوكة لأفراد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعرف على شروط الاشتراك في الدورات التدريبية بآداب القاهرة

قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تنظم عدد من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، وأن مركز الدراسات الثقافية الإيبيروأميركية فى كلية الآداب أعلن عن خمسة كورسات صيفية مختلفة وفقا لاحتياجات الطالب واونلاين تسهيلا عليه مع أساتذة متخصصين.

حاسبات حلوان تعلن نتائج برامج الدراسات العليا

أعلن اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 نتيجة برامج الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان وذلك تحت رعايه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الذي يولي اهتماما كبيرا بضمان جوده العمليه التعليميه وتوفير بيئه تعليميه مثاليه لطلاب الدراسات العليا وتحت رياده الدكتور عماد ابوالدهب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كلية الآداب جامعة القاهرة تنظم دورة تأهيل معلمين للعمل بالمدارس الدولية

ينظم مركز اللغات والثقافة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة دورات تدريبية لتأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب.

جامعة عين شمس تحتفل مع طلابها بختام العام الدراسي

شارك اليوم قيادات جامعة عين شمس الطلاب والطالبات فى احتفالهم بختام العام الجامعي حيث أقيم كرنڤال فنى رائع، فى تقليد جامعى جديد وراقى شهده الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة العمداء أعضاء مجلس الجامعة ولفيف من أساتذة الكليات .

التعليم العالي ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى.

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023| التعليم: ترقبوا البيان الرسمي

ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية بفارغ الصبر قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بوزارة التربية والتعليم ، لإنقاذ الطلاب وحسم الجدل حول امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي شكا الطلاب من صعوبته.

جامعة القاهرة تحتل المركز 279 عالميًّا وتتصدر مصريا وأفريقيًّا

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة ، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. منح دراسية بكليات جامعة القاهرة لأبناء سيناء

صادق مجلس جامعة القاهرة على إتاحة عدد من المنح الدراسية بالجامعة لشباب سيناء من المتفوقين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج أبناء سيناء في المجتمع، بالإضافة إلى المصادقة على انضمام الجامعة ضمن شركاء برنامج رواد وعلماء مصر المُقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يتم تنفيذه من قبل الجامعة الأمريكية بهدف إتاحة الفرصة للطلاب في الحصول على منح دراسية في البرامج الدراسية المُميزة.

تأمين جميع مراكز أسئلة وكنترولات الثانوية العامة 2023 خلال إجازة عيد الأضحى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وكنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينًا مشددًا من جانب الجهات الأمنية المعنية في الدولة طوال إجازة عيد الأضحى 2023.

دلَّال: الجامعة الأمريكية لا تهدف للربح وغير مملوكة لأفراد

قال الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة أنشئت في عام 1919 وأنها من الرعيل الأول للجامعات في المنطقة العربية، حتى الخمسينيات، وأن مع بداية الستينات لم يكن هناك سوى 50 جامعة في جميع أنحاء الوطن العربي، والآن يوجد أكثر من 1400 جامعة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة هي جزء من الرعيل الأول من الجامعات والتي كانت في غالبها جامعات وطنية تم انشاؤها من اجل التعليم العالي في البلدان العربية فالجامعة صاحبة تاريخ طويل فهي جزء وحجر زاوية أساسي في تأسيس منظومة الجامعات ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة العربية كلها وتملك تاريخ طويل في خدمة المجتمع ولكن بطرق خاصة ومختلفة عن الجامعات الأخرى.