آلاف المريدين يحتفلون بختام مولد أبي الحسن الشاذلي في مرسى علم

احتفل آلاف المريدين بختام احتفالات مولد القطب الصوفي الشهير، أبي الحسن الشاذلي، في منطقة حميثرة جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، في أجواء مليئة بالروحانية والابتهالات.

واستمرت الاحتفالات على مدار عدة أيام، حيث تزامنت مع أيام الحج، وشهدت ذروتها في الليلة الختامية التي توافد فيها المريدون إلى جبل حميثرة .

وتجمعت الاحتفالات في قرية الشيخ أبو الحسن الشاذلي، التي تقع جنوب مرسى علم، حيث امتلأت بالمريدين والمحبين الذين ينتمون إلى الطرق الصوفية، طغى على الأجواء الانشاد والذكر.

حيث استخدم المشاركون مكبرات الصوت لنشر الابتهالات التي امتدحت أبو الحسن الشاذلي وعبّرت عن حبهم وتقديرهم له، وكان من بين العبارات المترددة "نعيش ونزورك سنوي، وأولع نورك"، وفي نهاية الاحتفالات المسائية في التاسع من ذي الحجة، صعد المريدون إلى جبل حميثرة وحملوا الرايات والأعلام الخضراء تعبيرًا عن تعلقهم بالشاذلي.

يعد احتفال مولد أبو الحسن الشاذلي من الذكرى السنوية الهامة التي ينتظرها الآلاف من المحبين والمريدين للطرق الصوفية. وتشهد قرية الشيخ الشاذلي والطرق المؤدية إليها توافد المركبات التي تقل المريدين وعائلاتهم، فضلاً عن آلاف المواطنين من مختلف أنحاء مصر.

وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات، حيث قامت أجهزة مدينة مرسى علم بتوفير كميات كبيرة من مياه الشرب ورفع حالة الطوارئ. تم تعزيز الخدمات الأمنية بالمدينة وتم نشر سيارات الإطفاء والإسعاف والخدمات الطبية المتنقلة لضمان سلامة الحضور.

وتاريخ مولد أبو الحسن الشاذلي يعود إلى القرن السادس الهجري، حيث ولد في عام 593 هـ. وفي رحلته الأخيرة لأداء فريضة الحج في عام 1259، توجه الشاذلي إلى صحراء حميثرة جنوب مرسى علم حيث أتم حجته الأخيرة قبل وفاته. وقد دُفن في مقر ضريحه الحالي بوادي حميثرة بمدينة مرسى علم.

ويعد الشاذلي إمامًا لشيوخ الصوفية في مصر والعالم العربي، ويعتبر حجة الصوفية وصاحب الطريقة الشاذلية.

ويحرص المريدون والمحبون على زيارة ضريح الشاذلي طوال أيام الاحتفالات، وتستمر الزيارات حتى يوم وقفة عيد الأضحى، حيث يتجمعون للاحتفاء بتراثه الروحاني والدعاء من أجل البركة والسلام في البلاد.