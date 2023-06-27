أخبار التكنولوجيا| موبايل Nokia جديد فيه كل الإمكانيات بـ 2100 جنيه بس.. إلحق اشتري أحدث هاتف سامسونج بـ6000 جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عرض عيد الأضحى..موبايل Nokia جديد فيه كل الإمكانيات ب 2100 جنيه بس

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف نوكيا Nokia C12 بقيمة 23% من موقع أمازون الهند ، ليصل سعره إلى 5799 روبية هندية (أي ما يعادل 2100 جنيه مصري تقريبا).

هبوط مفاجئ في سعره..إلحق اشتري أحدث موبايل سامسونج 5G ب 6000 جنيه

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج للفئة المتوسطة Samsung Galaxy A14 5G بقيمة 82 يورو من موقع أمازون إيطاليا ، ليصل سعره إلى 188 يورو (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري تقريبا).

وفاة مخترع البطاريات عن عمر يناهز 100 عام

في خبر محزن، توفي العالم الشهير جون بي. جودنوف، العقل الرائد وراء تطوير بطارية الليثيوم أيون، يوم الأحد عن عمر يناهز 100 عام. قام جودنوف بثورات في مجال التكنولوجيا ومكّن الناس في جميع أنحاء العالم من استخدام الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها جميعًا اليوم. في عام 2019، حصل على جائزة نوبل الكيمياء الرفيعة المستوى، مما جعله أكبر متلقٍ للجائزة في التاريخ.

احترس..أخطر مجرم إلكتروني نصب على الناس في 50 مليون جنيه..اعرف ازاي

في حالة مفصلة تكشف الضوء على عالم الجرائم الإلكترونية المظلم، حُكم على جوزيف جيمس أوكونور، المعروف باسمه الإلكتروني "بلجوك جو"، بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد تم تسليم أوكونور، المواطن البريطاني، من إسبانيا واعترف بمجموعة من الجرائم الإلكترونية بما في ذلك المؤامرة لارتكاب اختراق الحواسيب، وغسيل الأموال، ومضايقة الأشخاص عبر الإنترنت.

وجاءت التهم من حالتين منفصلتين - إحداها تتعلق بمخطط سرقة العملات المشفرة والأخرى تتعلق بالاختراقات الإلكترونية الشهيرة والابتزاز عبر الإنترنت.

غلب iPhone في الكاميرا..مفاجأة العيد من العيار الثقيل إذا كنت من عشاق هواتف Oppo

تم التوقيع على اتفاقية بين Oppo، العلامة التجارية الصينية الشهيرة، وعارضة الأزياء العالمية Maye Musk، والدة أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك. ستكون ماي ماسك وجه العلامة التجارية لهاتف Oppo Find X6 Pro "الفلاجشيب" الرائد الذي يتميز بأعلى جودة كاميرا صمدت أمام أفضل الهواتف التي تم إطلاقها حديثا.