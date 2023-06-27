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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المحلة في الدوري المصري

صدى البلد

استقر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بشكل كبير على ملامح تشكيل الأبيض أمام غزل المحلة، في المباراة المقررة مساء اليوم الثلاثاء، الساعة التاسعة والنصف، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة ال32 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك كل من عبد الله جمعة ومحمود شبانة ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عواد وناصر منسي" للإصابة، بالإضافة ليوسف أسامة وسيف جعفر، لأسباب تأديبية.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن بيراميدز صاحب الوصافة، ويتطلع لخطف الوصافة من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.

بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ 14 ويحاول تفادي الهبوط.

 

 

 

 

الزمالك أوسوريو غزل المحلة

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