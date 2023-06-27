تصرف غريب لسائح يثير الجدل في روما.. والسلطات الإيطالية تلاحقه

أثار مقطع فيديو لشاب يدعى اليافع، الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا، ليجعل السلطات الإيطالية تبحث عنه.

انتشر مقطع مصور، لشاب وهو يقوم بحفر اسمه واسم صديقته على جدران الكولوسيوم في روما، ليتوعد وزير السياحة والثقافة بتغريدة على حسابه في تويتر بمعاقبته لكتابته على الجدران المنحوتة معتبرا أن هذا عمل خطير وعلامة على فظاظة كبيرة.



وعلق العديد من المتابعين بعد انتشار مقطع الفيديو للسائح وذلك على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت كان سكان روما يشتكون بالفعل من توافد العديد من السياح الذين غمروا المدينة بالعديد من الأعداد هذا الموسم.