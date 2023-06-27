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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف غريب لسائح يثير الجدل في روما.. والسلطات الإيطالية تلاحقه

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لشاب يدعى اليافع، الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا، ليجعل السلطات الإيطالية تبحث عنه. 

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انتشر مقطع مصور، لشاب وهو يقوم بحفر اسمه واسم صديقته على جدران الكولوسيوم في روما، ليتوعد وزير السياحة والثقافة بتغريدة على حسابه في تويتر بمعاقبته لكتابته على الجدران المنحوتة معتبرا أن هذا عمل خطير وعلامة على فظاظة كبيرة.


وعلق العديد من المتابعين بعد انتشار مقطع الفيديو للسائح وذلك على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت كان سكان روما يشتكون بالفعل من توافد العديد من السياح الذين غمروا المدينة بالعديد من الأعداد هذا الموسم.

مقطع فيديو رواد السوشيال ميديا تطبيق تويتر

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تصرف غريب لسائح يثير الجدل في روما.. والسلطات الإيطالية تلاحقه

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