إخماد حريق هائل في برج شهير بالإمارات

تمكنت فرق الدفاع المدني في الإمارات من إخماد حريق هائل اندلع في برج"عجمان".

ووفقا لما نشرته "روسيا اليوم، فإن العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان أوضح، اليوم الثلاثاء، أنه بالتنسيق مع غرفة العمليات بالشرطة تم توفير مركز متنقل يقدم خدمات البلاغات والشهادات والفقدان لسكان برج عجمان ون (02) في موقع الحدث.

وتمكنت فرق الدفاع المدني الإماراتي من السيطرة على الحريق في برج عجمان ون وإخماده بحضور اللواء د جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر حريقا هائلا يلتهم المبنى، ولم يتم الإعلان عن أي أضرار بشرية، وبانتظار فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.