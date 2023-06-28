احذر.. إصدار تلميحات وإيحاءات إباحية يعرضك للحبس والغرامة |بالقانون

يُعد الفعل الفاضح من أبرز الجرائم التى يعاقب عليها القانون المصرى ووضع عقوبات رادعة له فهو يعد تصرفًا خادشًا للحياء العام وله عقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما تعاقب المادة ذاتها "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني وفقًا لنص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة؛ الأول فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه، والثانى العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة، أما الثالث فهو القصد الجنائى، وهو تعمد الجانى إتيان الفعل.