بسبب الفيدرالي الأمريكي.. انخفاض كبير لـ الدولار وارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، على خلفية ضعف الدولار الأمريكي، لكنه كان محاصرًا في نطاق ضيق حيث استعد التجار لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والبيانات الاقتصادية التي يمكن أن تقدم أدلة على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1927.94 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 13:27 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1937.70 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

كما ارتفعت الطلبات الجديدة للسلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مايو، ولكن تم تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض.

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.3٪ لتصل إلى 23.05 دولارًا للأوقية وكانت في طريقها لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.05٪ إلى 924.66 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.4٪ إلى 1311.40 دولارًا.