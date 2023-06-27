تجليات عظيمة| وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى وثورة 30 يونيو

هنأ المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك، مؤكداً في هذا الأيام المباركة تتجلي فيها البركات ندعو الله عز وجل أن يحفظ وطننا من كل سوء.

وأضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اصطفاف الحجيج اليوم بعرفات الله ركن الحج الأعظم لاستكمال مناسك الحج في المشاعر المقدسة، يبتهلون إلي الله راجين عفوه ومغفرته، في مكان واحد بصوت واحد، يذكرنا ويدعونا إلي التوحد والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وقدم أبوشقة التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ثورة 30 يونيو مؤكداً بأنها ثورة شعبية انتفض فيها المصريون للحفاظ علي وطنهم من جماعات الظلام التي أرادت اختطاف الوطن.

وتابع أبوشقة بأن التاريخ سيخلد سيرة زعيم وطني وضع روحه علي كفه لإنقاذ وطنه هو الرئيس السيسي، الذي استجاب لنداء الوطن، وعبر بسفينة الوطن إلي بر الأمان وأسس جمهورية جديدة لدولة ديمقراطية عصرية حديثه.

ولفت ابوشقة بأن القاصي والداني شاهد حجم الإنجازات التى تحققت في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتؤكد أن 30 يونيو كانت ميلادا جديدا للدولة المصرية التى واجهت التحديات، كجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية على كافة المستويات يسود في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيــــادة الرئيــس عبد الفتاح السيسي.