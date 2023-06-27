عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان أمريكي بريطاني فرنسي يرسل تحذيرا شديد اللهجة للحوثيين

صدى البلد

قال بيان أمريكي بريطاني فرنسي، اليوم، إن الحوثيين يفاقمون الأزمات الإنسانية باستمرار منعهم صادرات النفط.

وأضاف البيان الثلاثي المشترك، أن أي عودة من الحوثيين للصراع ستؤدي لعزلهم التام من المجتمع الدولي.

ودعا البيان الحوثيين إلى التخلي عن الخيار العسكري في اليمن.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن مبادرة جديدة لفتح بعض الطرق في محافظة تعز والمغلقة من قبل جماعة الحوثيين، ضمن حصارها المفروض على المحافظة منذ نحو ثماني سنوات.

وبحسب وسائل إعلام قدمت لجنة التفاوض الحكومية لفتح طرق تعز في بيان صحفي، مبادرة جديدة شملت فتح 5 طرق وخطوط رئيسية.

الأزمات الإنسانية الحكومة اليمنية امريكي بريطاني جماعة الحوثيين فتح طرق تعز صادرات النفط جماعة الحوثي الخيار العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

الأهلي هيتأثر جامد | تفاصيل أزمة رحيل برونو سافيو وأفشة

ترشيحاتنا

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارته| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا بمصر

رئيس الإمارات وشيخ الأزهر يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى المبارك

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

بيان أمريكي بريطاني فرنسي يرسل تحذيرا شديد اللهجة للحوثيين

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة.. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم.. هذه قيمة عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

فيديو

تصرف غريب لسائح يثير الجدل في روما.. والسلطات الإيطالية تلاحقه

الكشف عن الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ