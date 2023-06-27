بيان أمريكي بريطاني فرنسي يرسل تحذيرا شديد اللهجة للحوثيين

قال بيان أمريكي بريطاني فرنسي، اليوم، إن الحوثيين يفاقمون الأزمات الإنسانية باستمرار منعهم صادرات النفط.

وأضاف البيان الثلاثي المشترك، أن أي عودة من الحوثيين للصراع ستؤدي لعزلهم التام من المجتمع الدولي.

ودعا البيان الحوثيين إلى التخلي عن الخيار العسكري في اليمن.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن مبادرة جديدة لفتح بعض الطرق في محافظة تعز والمغلقة من قبل جماعة الحوثيين، ضمن حصارها المفروض على المحافظة منذ نحو ثماني سنوات.

وبحسب وسائل إعلام قدمت لجنة التفاوض الحكومية لفتح طرق تعز في بيان صحفي، مبادرة جديدة شملت فتح 5 طرق وخطوط رئيسية.