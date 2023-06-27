قتلوه علشان التوكتوك | أقوال أسرة سائق بأبو النمرس.. تفاصيل

استمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة طفل عثر عليه مقتولا وملقاة في الشارع بأبو النمرس، حيث أفادت أن نجلهم يعمل على "توكتوك" لمساعدة أسرته في زيادة الدخل وعثر عليه مقتولا في الشارع واختفاء التوكتوك.

البداية..

تلقى الرائد مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طفل مقتولا وملقاه فى الشارع بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصابا بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد،وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى"يوسف وف" في الصف الأول الإعدادي أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة.

وأوضحت التحريات الأولية إلى أن متهمين قاما باستدراج المجني عليه لسرقة الدراجة النارية ولدى مقاومته قاما بقتلهوالتخلص من جثته بالمكان محل العثور على جثته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.