"الحج مقاصد ومعان" ندوة لـ مؤسسة طابة للأبحاث

عقدت مبادرة تزكية وعمارة، إحدى مبادرات مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات ندوة علمية بعنوان "الحج مقاصد ومعان" بمقرّ مؤسّسة طابة بالقاهرة.

تناولت الندوة التعريف بركن الحجّ ومكانه في الدين الإسلامي، وارتباطه بمقاصد الشرع الشريف، حيث إنّ رحلته المباركة هي نموذج مصغّر من رحلة الإنسان لتحقيق العبوديّة في الحياة الدنيا.



وتناولت كذلك بعض المعاني التي ذكرها العلماء في تفصيلهم لأركان الحج وشعائره، بداية من شراء ثوبي الإحرام وانتهاء بالعودة للوطن بعد إتمام الحجّ وزيارة الحبيب الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وختمت الندوة بذكر فضائل العشر الأول من ذي الحجة وما ورد فيها، مع الإشارة لأهمّ الأعمال والوظائف المتعلّقة بحسن اغتنام هذا الموسم المبارك.