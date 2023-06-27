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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعية للحد من ظاهرة الإدمان

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج

أكدت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أهمية قرار وزيرة التضامن بشأن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام عيد الأضحى.

واضافت “الهوارى” لـ"صدى البلد"، أنه يجب وضع استراتيجية جديدة للقضاء على الإدمان تتمثل فى إطلاق حملات توعية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة من الثقافة والشباب والإعلام والتضامن الإجتماعى للحد من ظاهرة الإدمان نهائيا.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة تفعيل وفتح باب التقديم الدبلومة لتأهيل خريجي كليات التربية تساهم بشكل كبير في الحد من الإدمان، لافتة الى أن البرلمان إصدر تشريع يحارب الادمان داخل مؤسسات الدولة عن طريق فصل الموظف متعاطي للمواد المخدرة ولكن استراتيجة هدفها التوعية خلال الفترة المقبلة ضرورة.

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية‪.‬

وأضافت "القباج " في تصريحات اليوم أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة‪.‬

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