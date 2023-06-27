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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تشارك في اجتماع الأبطال الجدد 2023 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

تشارك المملكة العربية السعودية في النسخة الـ14 من الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي انعقد اليوم في مدينة تيانجين الصينية ويستمر يومين .

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يرأس وفد المملكة العربية السعودية، وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.

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ويعد الإبراهيم واحداً من 1500 شخصية قيادية عالمية من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، التي أكدت حضورها لهذا الحدث الذي سيعمل على إيجاد حلول للتحديات العالمية الحرجة مثل تحوّل الطاقة والحفاظ على الكوكب.

ومن المقرر أن يعقد الإبراهيم، على هامش الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، عدداً من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عددٍ من كبار المسؤولين المشاركين في الاجتماع، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية.

وخلال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد ستعلن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية رسمياً عن عشرة فائزين لـ "تحدي الابتكار للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة"، والذي أطلقته الوزارة في يناير الماضي بالشراكة مع UpLink منصة الابتكار المفتوحة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

إضافة إلى ذلك، سيطلق البرنامج تحدياً ابتكارياً آخر للمشاركين؛ لحشد حلول تحولية تسهم في توفير الأغذية المحلية في البلدان المتضررة من شحّ الأمطار والجفاف والتصحر، حيث ستتلقى الشركات الناشئة الفائزة 100.000 فرنك سويسري لتطوير مشاريعهم من أجل تشجيع التغير الإيجابي للأفراد والكوكب.

السعودية الاجتماع السنوي للأبطال الجدد وزير الاقتصاد والتخطيط المملكة العربية السعودية مدينة تيانجين

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