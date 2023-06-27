ليست بمستنقعات أفريقيا فقط| الملاريا تضرب أمريكا.. والإصابات الأكثر فتكا منذ 20 عاما

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، انتشارا لعدد من الأوبئة والفيروسات المميتة، فبعد 3 أعوام من المعاناة مع فيروس كورونا، عادت أنواع أخرى من الفيروسات لتضرب عددا من الولايات المتحدة الأمريكية، وآخر ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الأمريكية، هو انتشار ظهور حالات الملاريا، والتي طالما كان الحديث عنها في وسائل الإعلام مرتبط بمستنقعات إفريقيا.

وكشف مركز السيطرة على الأمراض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أن حالات الملاريا انتشرت في عدد من الولايات الأمريكية وعلى رأسها تكساس وفلوريدا، وذكرت أن هذا يعد أول انتشار في الولايات المتحدة منذ عام 2003، وبالطبع عند الحديث عن مرض الملاريا فإن هذا يكون مرتبطا بحشرات البعوض، وعلى رأسها بعوضة أنوفيليس غامبيا تتغذى، حيث هذا النوع هو ناقل معروف لمرض الملاريا الطفيلية.

5 حالات خلال شهرين

ووفقا لما نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فقد تم اكتشاف خمس حالات من عدوى الملاريا التي ينقلها البعوض في الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين، مما يمثل أول انتشار محلي في البلاد منذ 20 عامًا، وقد تم العثور على أربع حالات في فلوريدا، بينما تم تسجيل الحالة الخامسة في تكساس، وذلك وفقا لما ذكره مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث يُعتقد أن الحالات مكتسبة محليًا، كما ورد في بيان صادر عن المنظمة، وذلك على الرغم من أن التطورات تشكل قلقًا من ارتفاع محتمل في حالات الملاريا المستوردة مع زيادة السفر الصيفي الدولي.

ومن المعروف أنه يمكن أن تكون الملاريا، التي توجد في الغالب في البلدان الاستوائية ، مهددة للحياة ولكن يمكن الوقاية منها والشفاء منها، وتقول منظمة الصحة العالمية إنه في عام 2021 كان هناك ما يقدر بنحو 247 مليون حالة إصابة بالملاريا في جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه الحالات ، مات ما يقدر بنحو 619000 شخص بسبب المرض.

تغير المناخ يساعد على انتشار الملاريا وحمى الضنك

وقد يزداد الأمر سوءًا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة علمية نشرتها The Lancet في عام 2021 ، والتي وجدت أن تغير المناخ سيزيد من الملاءمة لكل من الملاريا وحمى الضنك ، وهو مرض آخر ينقله البعوض، ووفقًا لمؤلفي الدراسة، فإن "ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية سيزيد من الملاءمة المناخية لكلا المرضين، خاصة في المناطق الموبوءة بالفعل، ويشير التوسع المتوقع نحو الارتفاعات العالية ومناطق درجات الحرارة إلى أن الفاشيات يمكن أن تحدث في المناطق التي قد يكون الناس فيها ساذجين من الناحية المناعية وأن أنظمة الصحة العامة غير مستعدة.

وتشمل الأعراض الخفيفة للملاريا الحمى والقشعريرة والصداع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، في حين أن الأعراض الشديدة يمكن أن تشمل صعوبة التنفس والتعب والارتباك وحتى النوبات، ومع ذلك، يمكن الوقاية منه بالأدوية واتخاذ التدابير اللازمة لعدم التعرض للدغات البعوض الحامل للفيروس.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن جميع الحالات الأخيرة في الولايات المتحدة قد تلقت العلاج ، "وتتحسن"، ووفقًا للوكالة ، يتم تسجيل حوالي 2000 حالة إصابة بالملاريا في الولايات المتحدة كل عام، وكانت آخر مرة حدثت فيها الملاريا التي ينقلها البعوض في الولايات المتحدة في عام 2008، عندما تم تحديد ثماني حالات في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

فلوريدا موبوءة دائما.. الملاريا جاءت بعد آكل الدماغ

"احذر استخدام مياه الصنبور في غسيل جيوبك الأنفية .. فقد يصيبك بمرض نادر"، هذا كان نص تحذير سلطات ولاية فلوريدا في مارس الماضي، وترجع وقائع هذا التحذير الذي أطلقته السلطات الأمريكية في بعض الولايات، لحادثة حقيقية، حيث تسببت في وفاة رجل بسبب أميبا آكلة للدماغ، والتي أرجعتها الجهات الطبية إلى احتمالية أن يكون إصابته بهذا المرض بسبب شطف جيوبه بماء الصنبور العام، يمع احتمالية كبيرة لحدوث عدوى من مرض "aegleria fowleri" عندما يستخدم الناس مياه الصنبور الملوثة في شطف الأنف.

وأضاف مسئولو الصحة حينها، أن الوكالات الصحية والبيئية على مستوى الدولة والمحلية مازالت تواصل التنسيق بشأن هذا التحقيق الجاري، وتنفيذ الإجراءات الوقائية الضرورية في مثل تلك الحالات، حيث تم اتخاذ أي إجراءات تصحيحية ضرورية، وذلك وفق البرامج المعدة لتلك الحالات الطارئة داخل الولاية، وداخل كافة المؤسسات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية.

حشرة تأكل الدماغ!

ووفقا لما أعلنته الهيئات الطبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأميبا تعيش وحيدة الخلية في المياه العذبة الدافئة، وبمجرد تناولها عن طريق الأنف، يمكن أن تسبب عدوى دماغية نادرة ولكنها قاتلة دائمًا تُعرف باسم التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي (PAM)، فتلك الحشرة تزحف إلى الدماغ عبر الأنف ويسبب التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي نادر للغاية ولكنه دائمًا ما يكون مميتًا.

ويقول ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية الذي يرأس قسم الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة فاندربيلت: "إنها أميبا، كائن بسيط وحيد الخلية، تعلم معظمنا عن الأميبا في علم الأحياء في المدرسة الثانوية، ويعيش في البيئة ويحب العيش في الماء، وإذا ارتفعت درجة حرارة الماء لفترة طويلة إلى حوالي 80 درجة ، وكان الماء قليل الملوحة ، فإن هذه الأميات تحبها، ويتكاثرون بها".

157 إصابة خلال 60 عاما

وأحصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، عدد إصابات هذا المرض، ووجدت أن هناك 157 إصابة بالعدوى في الولايات المتحدة بين عامي 1962 و2022، لم ينجوا منها غير أربعة فقط معروفين، وهناك شخص خامس مراهق من فلوريدا، كان يقاتل من أجل حياته منذ الصيف الماضي، وذلك وفقًا لجمع التبرعات عبر الإنترنت من قبل أسرته، وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن المرض يتطور بسرعة وعادة ما يتسبب في الوفاة في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.

وتشير بيانات الوكالة إلى أن هذه هي أول إصابة من هذا النوع يتم الإبلاغ عنها في فبراير أو مارس، حيث تكون العدوى أكثر شيوعًا في الولايات الجنوبية وخلال الأشهر الأكثر دفئًا، وذلك عندما يسبح المزيد من الناس - ويغرقون رؤوسهم - في البحيرات والأنهار، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا عندما يستخدم الأشخاص مياه الصنبور الملوثة لشطف الجيوب الأنفية، إما كجزء من طقوس دينية أو كعلاج للبرد في المنزل.