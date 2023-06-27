قاذفة صواريخ روسية ترسو في ميناء أنزلي بـ إيران |لماذا؟

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن قاذفة الصواريخ الروسية "ماخاتشكالا" رست في ميناء أنزلي في المنطقة الرابعة التابعة للبحرية الإيرانية اليوم الثلاثاء.

ووفقا للوكالة الإيرانية، فأن الغرض من زيارة قاذفة الصواريخ الروسية إلى إيران، هو تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين إيران وروسيا، والتي شملت القوات البحرية للبلدين، إضافة إلى إجراء زيارات للموانئ ورفع مستوى العلاقات بين البلدين في القطاع البحري وتطوير الدبلوماسية البحرية للبلدين.

وأضافت الوكالة، أن طاقم السفينة الروسية سيقابل قائد الأسطول الشمالي الإيراني، كما سيزور الطاقم مدينة بندر أنزلي والمنطقة الحرة بها، ويجرون مسابقات رياضية ومسابقات passex.