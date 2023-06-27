“واشنطن بوست": أوكرانيا لديها بضعة أسابيع فقط لاستعادة الأراضي

قالت صحيفة “واشنطن بوست" الأمريكية، إنه إذا لم تحقق أوكرانيا أي نجاحات في ساحة المعركة في الأسابيع القليلة المقبلة، فسوف تفقد الأراضي لسنوات عديدة.

وأوضحت الصحيفة، أنه “إذا لم تكن القوات الأوكرانية أكثر نجاحا في الأسابيع المقبلة مما كانت عليه حتى الآن، فلن تستعيد أوكرانيا كامل أراضيها في غضون 16 عاما".

وأضافت: “إذا ظل الجيش الأوكراني في طريق مسدود خلال فصل الصيف، فمن المتوقع أن يحدد البعد السياسي لهذا الصراع مسار الأحداث”.

وتابعت: “لذلك، فإن العديد من أنصار كييف في أوروبا والولايات المتحدة الانضمام إلى الجنوب العالمي، الذي يدعو كلا الجانبين لبدء مفاوضات جادة بشأن وقف إطلاق النار”.