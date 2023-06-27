بعد امتلاك مليون فدان حتى الآن| التنين الصيني يسعى للسيطرة على أمريكا.. وواشنطن تستعد للمعركة

في عام 2021، اشترت شركة صينية أرضًا بالقرب من قاعدة للقوات الجوية في جراند فوركس، إن دي، ونظرا لحساسية الموقع فقد دفع هذا الإجراء المشرعين إلى حالة من الجنون، وخشي المشرعون من أن الصين، التي ينظر إليها العديد من صانعي السياسة على أنها خصم استراتيجي على الرغم من أنها أكبر شريك تجاري للبلاد خارج أمريكا الشمالية، يمكن أن تتحكم في إمدادات الغذاء والطاقة الأمريكية، فضلاً عن السيطرة على الأسواق والبنية التحتية الحيوية.

وعلى الرغم من أن الأراضي المملوكة للصين هي جزء صغير من جميع الأراضي المملوكة للأجانب في الولايات المتحدة، إلا أن مشترياتها أثارت مخاوف من أن الحكومة الصينية يمكن أن تسيطر، من خلال الشركات الصينية، على الأصول الأمريكية أو الوصول إلى المعلومات الموجودة في الولايات المتحدة، وفي الواقع، وخلال العقود الأربعة الماضية، اشترت الشركات والمستثمرون الصينيون أراض في الولايات المتحدة، وكذلك اشتروا شركات أغذية كبرى مثل Smithfield Foods، أكبر مصنع لحوم الخنازير في الولايات المتحدة، وتمتلك الشركات غالبية تلك الأرض، والآن من شأن التشريع في الكونجرس أن يقيد ملكية الصين للأراضي الأمريكية.

أراضي قرب مناطق عسكرية وغياب الحصر يزيد القلق

"لا أعلم أننا نعرف على وجه اليقين جميع الأراضي الأجنبية التي يحتمل أن تكون مملوكة لأفراد صينيين أو أفراد تسيطر عليهم الحكومة الصينية" ، السناتور جون تيستر، وهو ديمقراطي، يتحدث عن شكوكه في ملكية الأراضي الصينية في الولايات المتحدة، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، وتأتي هذه المخاوف وسط توترات أوسع بين البلدين بشأن قضايا متنوعة مثل تايوان والتجارة وجمع المعلومات الاستخباراتية الصينية، حيث يتم النظر إلى عمليات الاستحواذ الصينية في الولايات المتحدة، بغض النظر عن مدى حميدة أو طفيفة ، من خلال نفس العدسة.

وتوجد بعض هذه المخاوف بسبب وجود فجوة في البيانات حول مكان الأراضي المملوكة للصين، وما إذا كانت بالقرب من منشآت عسكرية، وفي حالة الصفقة في نورث داكوتا، قالت الوكالة الحكومية التي يجب أن توافق على مثل هذه المشتريات في ذلك الوقت إنها لا تستطيع التصرف لأن الأمر " خارج نطاق اختصاصها ".

خطر الاستخدامات الاستخباراتية والعسكرية

ويعبر الكثير من المسئولين، عن وجود خطر الاستخدامات الاستخباراتية والعسكرية لتلك السياسة الصينية، ويقول كريج سينجلتون، نائب مدير برنامج الصين والزميل الأول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "ما ينقص هنا هو المزيد من المعلومات حول مكان وجود هذه المواقع المحددة أو مشتريات الأراضي الزراعية على مقربة من القاعدة العسكرية، فأحد المخاوف الكبيرة هو أن معدات الاتصالات الصينية يمكن أن تستخدم لتعطيل الاتصالات العسكرية الأمريكية".

وأوضح أنه يعتقد أنه من الأفضل إيقاف المشتريات الصينية، بدلاً من الانتظار سنوات قبل أن نقرر أن هذه المعدات أو هذه المشتريات تستخدم لأغراض أخرى، فيما قال مارك كينيدي ، مدير معهد وهبة للمنافسة الاستراتيجية في مركز ويلسون، إن الحكومة الصينية لديها قوانين تسمح للحكومة بالوصول إلى المعلومات التي يحتفظ بها مواطنوها وشركاتها، وإن قدرة الحكومة على الوصول إلى المعلومات هي أحد الأسباب التي تجعل الناس ينظرون إلى مخاطر التعامل مع شركة صينية على غرار ما يعتبرونه خطر التعامل مع الحزب الشيوعي الصيني أو الحكومة".

مليون فدان نسبة ضئيلة مقارنة بالملاك الأجانب

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه مع ذلك، فإن الأراضي المملوكة للصينيين تمثل حصة ضئيلة من الأراضي المملوكة لأجانب في الولايات المتحدة، حيث تمتلك الشركات والمستثمرون الصينيون ما يزيد قليلاً عن 383،934 فدانًا في الولايات المتحدة ، أي أقل من ولاية رود آيلاند ، وأقل بكثير من مساحة كندا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا ، بهذا الترتيب ، لكل منها، تحتل الصين المرتبة 18 في قائمة المستثمرين الأجانب، ولكن صعود الصين - إلى جانب ثقلها الجيوسياسي وأهدافها الاستراتيجية التي تتعارض أحيانًا مع أهداف واشنطن - أثار تساؤلات حول من يملك هذه الأرض ومدى سيطرة الحكومة الصينية على الملكية.

وقال تيستر: "أي شركة وأي فرد يعيش في الصين يأتي ويحاول شراء أرض يمكن أن يسيطر عليه الحزب الشيوعي الصيني لأن لديه هذا النوع من السيطرة على شعبه، وفي هذه الحالة بالذات: مذنب حتى تثبت براءته - فلنضع الأمر على هذا النحو"، ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، اعتبارًا من عام 2021، لا تمتلك الحكومات الأجنبية أرضًا في الولايات المتحدة بشكل مباشر ولكن لأغراض هذه القصة، نستخدم اسم الدولة كاختصار للشركات أو المستثمرين من ذلك البلد.

تلك خريطة الملاك الأجانب

وبشكل عام، تمتلك الكيانات الأجنبية جزءًا صغيرًا فقط من جميع أراضي الولايات المتحدة، حيث أنها تمثل ما يزيد قليلاً عن 3 ٪ - أو 40 مليون فدان - من جميع الأراضي الزراعية المملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة ، اعتبارًا من عام 2021، فيمتلك المستثمرون الكنديون أكبر كمية - 12845210 فدانًا ، أو أقل قليلاً من مساحة ولاية فرجينيا الغربية - معظمها للأراضي الحرجية المستخدمة لإنتاج الأخشاب.

فيما امتلك المستثمرون الصينيون جزءًا أصغر - حوالي 383،934 فدانًا ، وفقًا لبيانات عام 2021 التي طلبتها NPR. في الواقع ، استنادًا إلى البيانات ، تمثل حيازات الأراضي الصينية أقل من 1 ٪ من الأراضي الزراعية في أي ولاية معينة حيث كانت هناك عمليات شراء، وتمتلك ثلاثة كيانات كبيرة - شركات صن و Smithfield Foods و Walton International Group ، وهي شركة استثمار عالمية في الأراضي - أجزاء كبيرة من الأراضي المشتراة من الصين.

الشركات تمتلك الجزء الأكبر من الأرض

وتوضح الصحيفة الأمريكية، أن ملكية الصين للأراضي الأمريكية مركزة للغاية، حيث تُظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية التي حصلت عليها NPR أن أكثر من 80 ٪ من الأراضي المملوكة للصين مملوكة لشركة Smithfield Foods ، وملياردير يدعى صن جوانجكسين، واستخدم صن الشركات لشراء أكثر من 100000 فدان في ولاية تكساس لمزرعة رياح، ولكن المشروع أوقف في نهاية المطاف بموجب قانون الولاية المصمم لمنع الأجانب من الوصول إلى شبكة تكساس.

في الواقع، يمتلك صن حوالي 40٪ من الأراضي المملوكة للصين في الولايات المتحدة. ويمتلك أكثر من 100000 فدان من الأراضي في مقاطعة فال فيردي، تكساس ، من خلال شركتيه: Brazos Highland Properties وHarvest Texas. مشترياته في عامي 2016 و 2017 ، وخططه لبناء مزرعة رياح، بالإضافة إلى علاقاته المزعومة بالجيش الصيني، خضعت للتدقيق في تكساس بعد عدة سنوات من عمليات الاستحواذ، وفي النهاية، تم رفض الإذن له بالمضي قدمًا في خطط مزرعة الرياح الخاصة به.

وزارة الزراعة الأمريكية تتعقب دون فائدة

وفقا لما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، فإن لدى وزارة الزراعة الأمريكية متطلبات إبلاغ صارمة عن مشتريات الأراضي بعد 90 يومًا من إجراء المعاملة. لكن ليس لديها سلطة التحقيق في هذه المشتريات، ولا يمكنها إلا تقييم العقوبات على الإيداعات المتأخرة أو غير المكتملة أو الكاذبة، والمشترون الذين لا يبلغون عن معاملاتهم يواجهون عقوبة تصل إلى 25٪ من القيمة السوقية لأراضيهم، لكن العقوبات نادرا ما تكون بهذا الارتفاع، وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إن العقوبات بشكل عام هي 1 ٪ فقط من القيمة السوقية.

وقد تم تقييم عقوبة واحدة فقط بين عامي 2015 و 2020 بسبب "عدد الموظفين المحدود للغاية وقرار إعطاء الأولوية للتقرير السنوي للكونجرس، ووفقًا لصحيفة وقائع وزارة الزراعة الأمريكية بشأن قانون الإفصاح عن الاستثمار الأجنبي الزراعي، وهي آلية إبلاغ ذاتي تتعقب الاستثمارات الأجنبية ضمن وزارة الزراعة الأمريكية، ويتعين على المشترين إكمال نموذج وزارة الزراعة الأمريكية، مع الإشارة إلى ما إذا كانوا يشترون أرضًا لأنفسهم، أو لحساب حكومة أو كيان آخر.

تحركات برلمانية للحد من المخاطر

وقد أثار المشرعون في واشنطن مخاوف بشأن التأخيرات في إعداد التقارير - أحدث البيانات عن عمليات الاستحواذ على الأراضي من عام 2021 - وبشأن طبيعة البيانات المبلغ عنها ذاتيًا، وقال السناتور تيستر: "هناك تأخر في إعداد التقارير، وأعتقد أنه في كثير من الحالات ليس لدينا تقارير جيدة لأن الناس لا يعرفون متى يشترون الأراضي في الولايات المتحدة التي يتعين عليهم الإبلاغ عنها"، كما قال السناتور تيستر، الذي قدم مشاريع قوانين للمساعدة في تعزيز جهود الإبلاغ عن الملكية الأجنبية.

ويتفق القادة الجمهوريون والديمقراطيون في لجنة الزراعة بمجلس النواب على أن الأنظمة "بحاجة ماسة إلى التحديث" ، كما قال العضو البارز النائب ديفيد سكوت ، د-جا، وقد كلف المشرعون وزارة الزراعة الأمريكية بإنشاء نظام ملفات إلكتروني لتبسيط العملية وإنشاء قاعدة بيانات، ولكن فشل الكونجرس في الموافقة على التمويل لإنشاء نظام محدث للسماح بالإيداع الإلكتروني يعني أنه قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تتمكن وزارة الزراعة الأمريكية من تحديث عملية إعداد التقارير الخاصة بها.