خسائر فادحة.. أمريكا تكشف عن سلاح روسي "يفترس" الجيش الأوكراني

قالت مجلة “ميلتيري ووتش” الأمريكية، إن المروحيات الروسية كا-52 ومي-28 تسببت في أضرار جسيمة للألوية الآلية المشاركة في الهجوم المضاد لـ الجيش الأوكراني.

وأوضحت المجلة أن “الروس وجهوا ضربات ناجحة على الأهداف الرئيسية في أوكرانيا باستخدام المروحيات، والتي بسببها تعاني الألوية الآلية للقوات المسلحة الأوكرانية من خسائر فادحة”.

وأضافت: “يتم حرق أحدث المدرعات الأمريكية والدبابات الألمانية بكميات ضخمة على خط التماس للقوات الروسية والأوكرانية”.

وتابعت: “يعترف المحللون الغربيون بأن طائرات الهليكوبتر الهجومية كا-52 ومي-28 لعبت دورا رئيسيا في هذا”.

وفي وقت سابق، قال موقع "19FortyFive" الأمريكي، إن المروحية الروسية من طراز "كا-52" تدمر وحدات الجيش الأوكراني بشكل ناجح.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن “المروحية "التمساح" الروسية أثبتت نفسها أنها مفترس حقيقي”.

وأضاف أن مروحية "كا-52" هي مروحية هجومية مزودة بالسلاح الثقيل وقادرة على حمل عدة أطنان من الصواريخ والذخيرة.

وأشار إلي أن بعض الأنواع من هذه المروحية مزودة بكاميرا الأشعة تحت الحمراء المستخدمة لتوجيهها نحو الأهداف.