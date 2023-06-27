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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان اللبناني عبد الله الحمصي عن عمر يناهز 86 عاما

عبد الله الحمصى
عبد الله الحمصى

توفى الفنان اللبنانى عبد الله الحمصى عن عمر يناهز 86 عاما وهو من النجوم الذين اشتهروا بتقديم الأدوار الكوميدية. 

عبد الله الحمصى من مواليد عام 1937 بمدينة طرابلس اللبنانية، التحق بمجال العمل الفني منذ سن مبكرة في الخامسة من عمره، حيث شارك في عمل مسرحي، وبعد مشاهدة شقيقه لأدائه التمثيلي، ساعده على الانضمام لفرقة (النفير)، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه (بنت الحارس، الليل الأخير، عودة البطل)، ومن مسلسلاته (سيارة الجمعية، الزمن والدولاب، الدنيا مسرح).

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عبد الله الحمصي

وفي عام 1957، أسس عبد الله الحمصى مع صلاح تيزاني المعروف بشخصية "أبو سليم" الشهيرة، فرقة كوميديا لبنان التي عرفت لاحقا باسم "فرقة أبو سليم الطبل".

قدم عبد الله الحمصى ما يزيد على 1700 ساعة تلفزيونية، كما قدم العديد من المسرحيات خصوصا للأطفال بالإضافة إلى الحلقات الإذاعية.

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