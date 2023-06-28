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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|صلاة عيد الأضحى .. تعرف على أول وآخر مدينة مصرية تقيمها

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة بني سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادا لعيد الأضحى
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، إعلان حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف تحسبا لأي طوارئ قد تحدث خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الأضحى
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نقبل نحو 1200 طالب سنويآ ..فيديو
قال الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه يتخرج سنويا من المدارس في مصر نحو 700 ألف طالب جاهز لدخول الجامعة وحتى الآن الجامعات المصرية غير قادرة على استيعاب كل تلك الأعداد من الطلاب، وبالتأكيد يجب أن يكون هناك فرص مختلفة ومتنوعة تطرح أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة على حسب اهتمام كل الطلاب.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في مصر ... من إسكندرية لأسوان
يبحث العديد الان من المصريين عن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023، فى محافظة القاهرة وباقى محافظات مصر، حيث سيطرت مواعيد صلاة العيد على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد صلاة عيد الاضحى.

 

صلاة عيد الأضحى .. تعرف على أول وآخر مدينة مصرية تقيمها
اقترب موعد أداء صلاة عيد الأضحى ويتساءل الكثيرون عن مواعيد إقامة صلاة العيد وهل هى موحدة التوقيت فى جميع المدن المصرية، أم أنها تختلف من مكان إلى آخر.

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