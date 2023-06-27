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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة العيادات بمصر القديمة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل العيادات الطبية بأسلوب "المغافلة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكان قد ‏ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العيادات الطبية بأسلوب “المغافلة”، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من طبيبة بأحد المستشفيات مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها "طفل وطفلة" للعيادة خاصتها الكائنة بدائرة القسم، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها (مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - كارت فيزا) ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيدتاها واعترفتا بارتكاب الواقعة بأسلوب"المغافلة"، كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافا بتخلصهما من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام.

كما اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل العيادات الطبية بأسلوب "المغافلة"، وأقرتا بارتكاب 9 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما أمكن ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل اكسسوارات هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية).

أمكن ضبطه وعثر بحوزته على جميع الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر القديمة مصر السرقة سرقة العيادات الطبية تشكيل عصابى

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