صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة التأهب الجوي في 8 مناطق بـ أوكرانيا

أفادت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بإعلان حالة التأهب للغارة الجوية ودوي صافرات الإنذار في في مناطق سومي، وبولتافا، وخاركيف، وتشيركاسي، وكيروفوجراد، ودنيبروبيتروفسك، وميكولايف، وأوديسا في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الخطوة التالية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الصراع مع نظام كييف هي التحرير الكامل لجميع أراضي شرق أوكرانيا.

وأضاف ماكجريجور: "الشعب الروسي يريد أن ينتهي هذا الصراع بانتصار واضح لا لبس فيه.. أعتقد أن بوتين يعرف عن هذا".

وأشار إلي أن “الزعيم الروسي، بفضل قواته، سيحرر تماما جميع الأراضي الشرقية لأوكرانيا، وفي غياب أي رد من كييف أو الغرب، يمكن للجيش الروسي أن يذهب إلى الغرب”.

وقال ماكجريجور: "يمكننا أن نتوقع هجوما أكثر حدة وحسما، ولم نر هذا بعد".