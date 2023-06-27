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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاج والبعبع ينافسان على المركز الثاني..

ناقد فني: عرض بيت الروبي قبل عيد الأضحى قرار ذكي

فيلم بيت الروبي
فيلم بيت الروبي

أكد محمد عبد الرحمن، الناقد الفني، أن هناك منافسة كبيرة بين 3 أفلام في موسم  عيد الأضحى المبارك، وتعد هذه الأفلام بداية لموسم كبير، مشيراً إلى أن هذه الأفلام ستستمر حتى موسم الصيف.

 

وأوضح "عبدالرحمن"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "أبو نسب" و"ع الزيرو" أفلام بإنتاج قوي وتستمر طويلًا ولم تنتج لموسم واحد، موضحا أن عرض "بيت الروبي" قبل عيد الأضحى بأسبوع وهو قرار ذكي جدًا وجعله الأعلى إلى الآن، وحقق إلى الآن 15 مليون جنيه.

 

وأشار إلى أن المنافسة على المركز الثاني ستكون بين "تاج" لتامر حسني و"البعبع" لأمير كرارة و"مستر إكس"، موضحًا أن تامر حسني محبوب جدًا للجمهور ولن يكون هناك تركيز على الكوميديا الخارقة التي سيظهر بها.

 

ونوه بأن "كيرة والجن" أهم فيلم تم عرضه خلال الـ3 سنوات الأخيرة، ولم يكن هناك أفلام قوية بهذا العدد الكبير في موسم واحد.
 

عيد الأضحى المبارك الإعلامية كريمة عوض محمد عبد الرحمن الناقد الفني توك شو

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