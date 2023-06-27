رويترز: 5 رؤساء أمريكيين أحياء من نسل مالكي العبيد

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن خمسة من الرؤساء الأمريكيين الستة الأحياء هم من نسل مباشر لمالكي العبيد.

والدراسة الشاملة، التي صدرت بعد أيام فقط من احتفال البلاد بالعطلة الفيدرالية في 19 يونيو، والتي تحيي ذكرى تحرير العبيد الأمريكيين من أصل أفريقي، توضح أن دونالد ترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي لا تربطه روابط عائلية بالعبودية.

وجاء في التقرير أن أسلاف الرئيس الحالي جو بايدن، وكذلك باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر، ينحدرون جميعا من عائلات مالكي العبيد.

وصلات أوباما بالعبودية هي من جانب والدته من عائلته، وفقا للدراسة، التي فحصت سلاسل الأنساب الموسعة وبيانات التعداد لأولئك الذين يشغلون قاعات السلطة في واشنطن.

وتشير سجلات التعداد إلى أن جد بايدن الأكبر كان في حوزة صبي مستعبد يبلغ من العمر 14 عاما في عام 1850، وفقا للتقرير.

ولم يعلق البيت الأبيض على صلات أسلاف بايدن المزعومة بالعبودية.

وهاجر أسلاف ترامب إلى الولايات المتحدة من ألمانيا في عام 1885، وفقا لرويترز، بعد عقدين من إلغاء العبودية من قبل الكونجرس الأمريكي.

ووجدت الدراسة أنه في العام الماضي، كان لدى 11 حاكم من حكام الولايات الأمريكية البالغ عددهم 50 حاكما صلات مماثلة بالعبودية، كما هو الحال مع قاضيين المحكمة العليا الأمريكية، إيمي كوني باريت ونيل جورسوش.

وأظهر تقرير “رويترز”، أن أسلاف المشرعيين في الكونجرس كانوا من بين أغنى الناس في البلاد في ذلك الوقت، حيث كان ثلاثة أرباعهم يعتبرون من أغنى 10 ٪ من الأمريكيين قبل إلغاء العبودية.