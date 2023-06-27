بنسبة 20.7٪.. ارتفاع غير مسبوق بحجم التجارة بين روسيا وبيلاروسيا

أعلنت رئيسة لجنة الاقتصاد والميزانية والمالية في مجلس جمهورية الجمعية الوطنية في بيلاروسيا، تاتيانا رونتس، إن حجم التجارة الخارجية بين روسيا وبيلاروسيا ارتفع بنسبة 20.7٪ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 على أساس سنوي.

وقالت رونتس، إن تكثيف الاتصالات الأقاليمية بين بيلاروسيا والدول الآخري أدى إلى ديناميات إيجابية مستقرة للتجارة المتبادلة، وفي عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين بيلاروسيا وروسيا قرابة 50 مليار دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 14.3% مقارنة بـ عام 2021.

وأضافت: "في الأشهر الأربعة الأولى من 2023 زاد حجم التبادل التجاري 20.7٪ بين روسيا وبيلاروسيا، وهي نتيجة جيدة جدًا بالنظر إلى قاعدة البيانات المرتفعة نسبيًا للعام الماضي".

ومن جانبه، قال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ديمتري فولفاش، إن الواردات الروسية من بيلاروسيا ارتفعت بنسبة 58٪ تقريبًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 ووصلت إلى 572 مليار روبل (6.7 مليار دولار).

وأضاف أن الإطار التنظيمي المتطور للتعاون الأقاليمي هو العنصر الأساسي لإنشاء اتفاقيات طويلة الأجل متبادلة المنفعة.