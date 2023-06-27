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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يضيف الهدف الثاني للزمالك أمام المحلة

صدى البلد

أحرز نادي الزمالك الهدف الثاني في شباك غزل المحلة من الشوط الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 72 عن طريق شيكابالا بعد مرواغه حارس مرمي المحلة ويسددها علي الفور فتسكن شباك زعيم الفلاحين.

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفى زيزو من تسديدة من ركلة حرة مباشرة.

وسجل غزل المحلة هدف في الدقيقة 31 عن طريق مصطفى العش ولكن تدخل الفار ويقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر  - سيف الدين الجزيرى

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية  ومحمد أشرف "روقا" و ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي مصطفى شلبي ومحمد صلاح زكي.

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