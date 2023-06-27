عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. جنرال أسترالي يصف بلاده بـ جمهورية الموز |تفاصيل

حزمة مساعدات لأوكرانيا
حزمة مساعدات لأوكرانيا

انتقد الجنرال الأسترالي المتقاعد، ميك رايان، اليوم الثلاثاء، حكومة البلاد بسبب المساعدة المقدمة لـ أوكرانيا، معتبرا أن كمية الدعم المخصصة صغيرة جدا.

وقال رايان، في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، "تجاهلت الحكومة إلى حد كبير المطالب الحقيقية لأوكرانيا وأعلنت عن حزمة من المساعدات التي لا يمكن أن تقدمها سوى جمهورية الموز، وليس دولة متقدمة مثل أستراليا”.

وفي وقت سابق، أعلنت كانبيرا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف بمبلغ 110 مليون دولار أسترالي، حوالي 74 مليون دولار أمريكي.

الأسوأ قادم .. تحذير أمريكي عاجل بسبب “حلقة الموت” في أوكرانيا

أمريكا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا: نتعهد بمواصلة دعم كييف

وتشمل الحزمة 70 مركبة قتالية، بما في ذلك: 28 مدرعة “م-113”، و 14 مركبة للأغراض الخاصة، و 28 شاحنة متوسطة و 14 مقطورة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

الخوف من اللي بعد العيد.. رسالة ساخرة من أفشة لجماهير الأهلي

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط .. تفاصيل

كل من يقدر على حمل السلاح.. البرهان يدعو شباب السودان للانضمام للجيش

الأسوأ قادم .. تحذير أمريكي عاجل بسبب “حلقة الموت” في أوكرانيا

السودان.. البرهان يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد يوم عيد الأضحى

بنسبة 20.7٪.. ارتفاع غير مسبوق بحجم التجارة بين روسيا وبيلاروسيا

رويترز: 5 رؤساء أمريكيين أحياء من نسل مالكي العبيد

كش ملك.. اعتراف أمريكي بهزيمة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين في قصف روسي على كراماتورسك

ترشيحاتنا

رمي الجمرات .. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أعمال يوم النحر

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 يونيو.. هؤلاء الأكثر حظا في عيد الأضحى 2023

كأس أمم إفريقيا .. المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء مالى

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ