بسبب أوكرانيا.. جنرال أسترالي يصف بلاده بـ جمهورية الموز |تفاصيل

انتقد الجنرال الأسترالي المتقاعد، ميك رايان، اليوم الثلاثاء، حكومة البلاد بسبب المساعدة المقدمة لـ أوكرانيا، معتبرا أن كمية الدعم المخصصة صغيرة جدا.

وقال رايان، في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، "تجاهلت الحكومة إلى حد كبير المطالب الحقيقية لأوكرانيا وأعلنت عن حزمة من المساعدات التي لا يمكن أن تقدمها سوى جمهورية الموز، وليس دولة متقدمة مثل أستراليا”.

وفي وقت سابق، أعلنت كانبيرا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف بمبلغ 110 مليون دولار أسترالي، حوالي 74 مليون دولار أمريكي.

وتشمل الحزمة 70 مركبة قتالية، بما في ذلك: 28 مدرعة “م-113”، و 14 مركبة للأغراض الخاصة، و 28 شاحنة متوسطة و 14 مقطورة.