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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجيش الروسي يطالب فاجنر بتسليم الأسلحة الثقيلة | فيديو جراف

بوتين ومجموعة فاجنر
بوتين ومجموعة فاجنر

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن التوترات  بين الجيش الروسي ومجموعة فاجنر، التي نظمت تمردًا استمر 24 ساعة في نهاية الأسبوع، تمت إدارتها بشكل سيئ، وفق ما ذكرت سكاي نيوز البريطانية.

 

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حالة من الاستعداد القتالي

في أول تصريحات علنية له منذ توسطه في اتفاق بين الكرملين ورئيس فاجنر يفجيني بريجوزين، والذي أوقف تقدم المجموعة نحو موسكو ، قال لوكاشينكو إنه أمر الجيش البيلاروسي بأن يكون في حالة الاستعداد القتالي الكامل.

وقال للصحفيين "لا تجعلوا مني بطلا، ولا من بوتين ولا من بريجوزين ، لأننا تركنا الوضع يفلت من أيدينا ، ثم اعتقدنا أنه سيحل بنفسه، لكنه لم يحدث".

في حين أن مكان وجود بريجوزين الدقيق لا يزال غير واضح، قال رئيس المخابرات الأمريكية بمجلس الشيوخ، مارك وورنر، إنه يقال إن بريجوزين في "أحد الفنادق في مينسك التي لا تحتوي على أي نوافذ".

ولمتابعة المزيد حول الوضع في روسيا وقوات ومجموعة فاجنر .. تابع الفيديو جراف التالي:

فاجنر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الجيش الروسى سكاي نيوز الاستعداد القتالي

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