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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز شباب الجيزة تتزين لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

أحد مراكز شباب
أحد مراكز شباب

استعدت مراكز شباب الجيزة لاستقبال المصلين بعد ساعات  لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى هذا السياق  أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أنه سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك من داخل  مركز الشباب التي جهزت لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الوكيل أن أداء صلاة العيد بمراكز الشباب يأتي تأكيدا على الدور المجتمعى الذى تقدمه مراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتنفيذا لرؤية واستراتيجية الوزارة نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لايقتصر دورها على ممارسة الرياضة فحسب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أن جميع مراكز الشباب تزينت لإستقبال المواطنين منذ بدء صلاة العيد  وحتى المشاركة فى مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب،التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث على التوالي،وتتضمن تنفيذ احتفالات العيد من خلال الألعاب الترفيهية للأطفال والكبار  ومسابقات وجوائز وهدايا بالإضافة للعروض الفنية والمسرحية والفنون الشعبية والعرائس ،والاستفادة من كافة الامكانات المتوفرة بمراكز الشباب من حمامات سباحة ، ملاعب ، ألعاب إلكترونية ،مطاعم ،كافتيريات،
صالات ألعاب وبلياردو وتنس  طاولة .

جدير بالذكر أن مبادرة وزارة الشباب والرياضة  العيد" أحلى بمراكز الشباب " يتم تنفيذها للعيد الثالث على التوالي، بعد النجاح الكبير الذى حققته على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونقلاً عن المنسقين الإعلاميين بالمديريات والمراكز.

أشرف على المبادرة عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب ، مديري الإدارات.

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احتفالات العيد أحمد راشد محافظ الجيزة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عيد الأضحى المبارك محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

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